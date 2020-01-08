: İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek

08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:02

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile İran arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ BUGÜN TOPLANACAK

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün yapacağı toplantıda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirecek. Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde yapılacak toplantıda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

80 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi.

TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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