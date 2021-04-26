İsrail, Gazzeli balıkçılara Akdeniz'de avlanmayı tümden yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, Gazzeli balıkçılara Akdeniz'de avlanmayı tümden yasakladı

İsrail, Gazzeli balıkçılara Akdeniz'de avlanmayı tümden yasakladı
Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Haberler | Politika

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasakladı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasakladı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün yerel saatle sabah 06'00'dan itibaren ikinci bir emre kadar denizde av mesafesini sıfıra indirdiğini ve tamamen kapattığını duyurdu.

Açıklamada, kararın Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerden dolayı alındığı vurgulandı.

Daha önce 15 mil mesafede balıkçılık yapılmasına izin veren İsrail yönetimi, son olarak tümden kapatma kararı öncesinde dün akşam balıkçılar için 9 mil sınırı getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki yerleşim bölgeleri yönünde 3 roket atıldığının tespit edildiğini bunlardan ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından imha edildiğini, üçüncü roketin de Gazze'nin içine düştüğünü belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail, Gazzeli balıkçılara Akdeniz'de avlanmayı tümden yasakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 07:30:03. #1.14#

title