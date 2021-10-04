İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana

İsrail yönetimi dün aldığı bir karar ile üçüncü doz aşı olmayı teşvik edecek bir adım attı. Ülkede iki doz aşı olanlar ya da yakın zamanda koronavirüsü atlatmış kişilere uygulanmakta olan aşı kartı uygulamasını geliştirme kararı alan İsrail yönetimi, bundan sonra sadece üç doz aşı olanlara aşı kartı verileceğini açıkladı.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ZORUNLU

Ülkede "Yeşil Geçiş" olarak da bilinen bu kart ile restoranlara, spor salonlarına ve diğer kapalı alanlara giriş yapılabilecek. Temmuz ayında risk grubundaki kişilere ve Ağustos ayının sonunda ise 12 yaşın üzerindekilere üçüncü doz aşı yapmaya başlayan İsrail'de salı gününden itibaren işletme sahipleri ve etkinlik organizatörleri bu dijital barkodları okutmak zorunda.

HALKIN YÜZDE 37'Sİ ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI OLDU

Fakat müze ve kütüphanelerde bu barkodlara zorunluluk getirilmedi. 9.4 milyonluk İsrail'de halkın yüzde 37'si üçüncü doz aşı olurken, geçen aylarda 10.000 günlük vaka açıklayan ülkede günlük vaka sayısı 4.000'in altına indi.

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