İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir tutukluya ait evi yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir tutukluya ait evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesine baskın düzenledi.

Askerler, burada 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Muntasır Şelbi'ye ait, ailesinin yaşadığı iki katlı evi yıktı.

İsrail güçleri, yıkıma tepki gösteren belde sakinlerine gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

ABD vatandaşlığı da bulunan Muntasır Şelbi, 2 Mayıs'ta bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü, ikisinin yaralandığı olayın faili olmakla suçlanıyor.

Şelbi, 6 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar