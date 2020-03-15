İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Vaka sayısının 200'e ulaştığı İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yeni tip koronavirüs testi yaptırdı. Netanyahu'nun test sonucunun henüz belli olmadığı duyuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı açıklandı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresine koronavirüs testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Testin kaç kişiye yapıldığı açıklanmazken, sonuçların henüz belli olmadığı kaydedildi.

VAKA SAYISI 200

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı. Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar hariç birçok ticari işletmenin bugünden itibaren bir sonraki talimata kadar kapatılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA