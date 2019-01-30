İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü
İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı, peçesini açmadığı gerekçesiyle sokak ortasında öldürdü.
İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen peçeli ve sırt çantalı 16 yaşındaki kız çocuğunu, peçesini açmadığı gerekçesiyle ateş ederek öldürdü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönmekte olan Samah Mubarak'ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu; Mubarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
ÖLDÜRDÜKLERİ KIZA SİLAH DOĞRULTTULAR
İsrail askerleri, peçesini açmadığı için öldürdüğü kızı, 'bıçakla saldırdı" sözleriyle suçladı. Ateş ederek öldürdükleri 16 yaşındaki kız çocuğunun son anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde cansız şekilde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor. Görüntülerde, ölen kızın çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor.
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''''Kavgam'''' kitabım bir millete her gün okutulmuş olsa, inanın ki Yahudi tehlikesinin önü alınmış olacaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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''''Kavgam'''' kitabım bir millete her gün okutulmuş olsa, inanın ki Yahudi tehlikesinin önü alınmış olacaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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''''Kavgam'''' kitabım bir millete her gün okutulmuş olsa, inanın ki Yahudi tehlikesinin önü alınmış olacaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırgun gelecek allah bunların hesabını soracak ısraıl bunun hesabını veremıyecek allah belanızı versın ısraılCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gün gelecek, öldürmediğim her Yahudi için bana küfredeceksiniz!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır