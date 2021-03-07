İspir Belediye Başkanı Coşkun'dan Danzak Mahallesi'ne yol müjdesi
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İspir Belediye Başkanı Coşkun'dan Danzak Mahallesi'ne yol müjdesi

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:26
İspir Belediye Başkanı Coşkun'dan Danzak Mahallesi'ne yol müjdesi

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Danzak Mahallesi'ne yeni yol yapılması için gerekli çalışmaların başlayacağını bildirdi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Danzak Mahallesi'ne yeni yol yapılması için gerekli çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Beraberindekilerle Danzak Mahallesine giden Coşkun, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, yıllardır evlerine ulaşım konusunda sıkıntı yaşayanların problemini en kısa sürede çözmek için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Belediye ekiplerince yürütülen bağlantı yolu ve köprü yapımında mutlu sona yaklaştıklarını dile getiren Coşkun, "Devletimiz gereken desteği, kolaylığı her zaman sağlıyor. Buradaki çalışma kararlılığımızın bir sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye muktedirdir." dedi.

Mahalle sakinleri ise, İspir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını aktararak, ilgisinden dolayı Coşkun'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Köksal Sayın

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