Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü - Haberler

Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 çocuktan 2'si tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

29.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:47
Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

'nın ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 çocuktan 2'si tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu vatandaşların kaldığı 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 çocuk ise gerekli tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Çocuklardan 2'sinin müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler