Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

Isparta'da evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin sanık Hasan B. ile M.G'nin yargılanmasına başlandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan B, tutuksuz yargılanan M.G, taraflar ve avukatlar katıldı.

Sanık Hasan B. mahkemedeki savunmasında, Esgicioğlu'nun bıçakla üzerine saldırdığı sırada kazara Esgicioğlu'nu bıçakladığını ileri sürdü. Tutuksuz yargılanan sanık M.G. ise delilleri yok etmeye yönelik bir hareketinin olmadığını savundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

"Cinayette kullanılan bıçak yıkanmış"

Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık savunmalarının çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Olaydan sonra delillerin karartılmaya çalışıldığını iddia eden Durmaz, "Olaydan sonra kızımızın üzerindeki kanlı elbiselerin çamaşır makinesinde yıkanmak istendiği, bir kısım kan lekelerinin olay mahallinden silinmeye çalışıldığı, hatta bir sanığın ifadesine göre ise olayda kullanılan bıçağın yıkanmak istendiği, bıçağın yıkandığı şeklinde suç delillerinin tamamen ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerin olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu eylemleri hangi sanığın yaptığı noktasında her iki sanığın da birbirine suç attığına işaret eden Durmaz, "İkisi de kabul etmiyor. Kendisi yapmadığını söylüyor fakat çamaşır makinesinin üzerindeki parmak izinin sanık Hasan'a ait olduğu tespit edilmiş. Bıçağın üzerinde herhangi bir parmak izine rastlanılmamış. Bu bıçağın yıkandığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Olayın en ince ayrıntısına kadar incelenerek aydınlatılacağı kanaatinde olduğunu bildiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Sanığın herhangi bir pişmanlığı söz konusu değil. Gayet olağan şekilde ve hazırlanmış şekilde gelmiş. O kendisini savunmaya inandırmış şekilde savunma yapıyor. Ama toplanan deliller ve diğer sanıkların anlatımı özellikle de bıçaklanma hadisesinin olmasıyla ambulansa haber verilen süre noktasında çok büyük bir çelişki var. Kızımız bıçaklandıktan sonra belki de 1 saat, 1,5 saat ambulansa haber verilmiyor. Her iki sanık da bu noktada bir sorumluluk altında. Eğer vaktinde haber verilmiş olsaydı belki de kızımız yaşıyor olabilirdi."

"Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz"

Baba Mehmet Esgicioğlu ise sanığın en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Türk yargısına güveniyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz." dedi.

Isparta'daki evinde 13 Ekim'de göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Gamze Esgicioğlu'nu (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G. hakkında ise 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen