Isparta'da "lavanta kokulu köyün" mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Isparta'da "lavanta kokulu köyün" mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Isparta'da 'lavanta kokulu köyün' mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adete görsel bir şölen sunuyor.

"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.

Dondurmadan bala kadar lavantadan üretilen birçok ürünün tadına bakma imkanı bulan ziyaretçiler, eğlenceli zaman geçiriyor.

Antalya'dan gelen Pınar Çevik Yıldırım, lavanta kokulu köyü çok sevdiklerini belirterek, "Huzur dolu bir yer. Burada vakit geçirmek iyi geldi. Tarlalarda oluşturulan fotoğraf konseptleri de gayet güzel olmuş. Kızımla bol bol fotoğraf çektirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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