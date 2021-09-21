Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava ertelendi - Haberler
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Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan B. ve tutuksuz sanık M.G. katıldı. Taraf avukatlarıyla Esgicioğlu'nun yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, başkanın görev değişikliği nedeniyle duruşmayı erteledi.

Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, adliye çıkışında gazetecilere, duruşmanın bir önceki celsedeki hakim değişikliği nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.

Bugünkü duruşmanın da heyet değişikliği olduğu için ertelendiğini belirten Durmaz, "Savcılık mütalaasında yine tutuklu sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep ediliyor. Diğer sanık hakkında ise 'delilleri yok etme' suçundan bir beraat mütalaası vardı, o da aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Dava sonunda çıkacak karara göre itiraz haklarını kullanıp kullanmamaya karar vereceklerini kaydeden Durmaz, "İnşallah adalet yerini bulur, gerekli olan cezalar verilir." ifadesini kullandı.

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu 13 Ekim 2020'de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G'nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava ertelendi - Haberler
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