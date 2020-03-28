İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanya kraliyet ailesinden Prenses Maria Teresa koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın cuma günü hastalığa yenik düştüğü açıklandı.

KORONADAN ÖLEN İLK KRALİYET MENSUBU OLDU

İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

İspanya'da son verilere göre, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 812'a yükseldi.