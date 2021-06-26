İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
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İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor

İhlas Haber Ajansı / Pablo Jimenez - Haberler | Güncel

- İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor İspanya hükümeti, diğer Avrupa ülkelerine göre Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna dışında Çin aşıları Sinopharm ve Sinovac aşılarını yaptıran turistlerin de ülkeye girişine izin veriyor.

- İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor

BARSELONA - İspanya hükümeti, diğer Avrupa ülkelerine göre Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna dışında Çin aşıları Sinopharm ve Sinovac aşılarını yaptıran turistlerin de ülkeye girişine izin veriyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşı programlarına devam ediliyor. Aşılarla birlikte ülkeler yavaş yavaş normale dönmeye başlarken salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için turizm sezonu da açıldı. İspanya, Avrupa Birliği dışından aşılı turistlerin ülkeye girişine izin veriyor. İspanya hükümeti tarafından alınan karara göre aşı olan ve bunu aşı sertifikası ile kanıtlayan herkes, ülkeye giriş yapabiliyor. Yaptırılan aşının Avrupa İlaç Ajansı ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda İspanya, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yanı sıra Avrupa ülkelerine göre Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm aşısını yaptıranları da ülkeye kabul ediyor. İspanya'ya gelen turistler, İspanya Seyahat Sağlık (SpTH) uygulaması üzerinden sağlık kontrol formunu dolduruyor.

Şu anda yalnızca Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanırken, Hindistan'dan gelen turistlerin ise ülkeye varıştan sonra 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Ayrıca büyük yolcu gemileri olan kruvaziyerlerin de artık ülkeye girişine izin veriliyor.

İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Pablo Jimenez

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