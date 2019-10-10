İspanya'nın Yaşayan En Büyük Yazarlarından Juan José Millás'ın Son Roman!

10.10.2019 13:35

İşini kaybettiğinden beri Damián Lobo'nun kafası karışıktır. Zihninde canlandırdığı bir televizyon stüdyosunda, kurnaz bir şovmene tuhaf röportajlar vermek dışında yaptığı pek fazla bir şey yoktur. Bir gün Damián bir antika pazarında gezerken küçük bir hırsızlık yapar ve eski bir dolabın içine saklanmak zorunda kalır. Dışarı çıkamayınca da kendini dolapla beraber Lucia ve Fede ile küçük kızlarının evinde, ebeveyn yatak odasında bulur.

Bulunduğu gizli kovuktan, "gölgelerin arasından" aileyi gözlemlemeye başlayan Damián evde görünmez bir kâhya gibi çalışmaya başlarken bu her şeyden habersiz aileyle güçlü bir bağ kurar. Özellikle de Lucia'nın duyguları, korku ve düşleri karşısında gitgide hassaslaşır.

YAZAR HAKKINDA

İspanya'nın Premio Nadal, Premio Planeta ve Premio Nacional de Narrativa gibi en prestijli edebiyat ödüllerine layık görülmüş üretken bir yazar olan Juan José Millás, aynı zamanda ülkenin en önemli gazetelerinden El País'e düzenli olarak yazılar da yazan ödüllü bir gazeteci. Gündelik olayların fantastik durumlara evrildiği hikâyeler kurarak okurların gerçekliğe daha eleştirel bir gözle bakmasının önünü açtığı psikolojik ve introspektif özellikler taşıyan eserleriyle Millás'ı, Türkiyeli okurlar ülkemizde daha önce yayınlanan Sakın Yatağın Altına Bakma (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002), Teresa ile Laura (Can Yayınları, 1992), Yalnızlık Buydu (Can Yayınları, 1991) ve Dünya ve Ben (hayykitap, 2010) gibi eserlerinden de tanıyorlar.

Kaynak: Bültenler