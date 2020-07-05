İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi'nde 70 bin kişi karantina altına alındı
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İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi'nde 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da Katalonya'nın ardından artan korona virüs vakaları nedeni ile Galiçya Özerk Bölgesi'nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi karantina altına alındı.

İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi'nde 70 bin kişi karantina altına alındı
05.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:26

İspanya'da Katalonya'nın ardından artan korona virüs vakaları nedeni ile Galiçya Özerk Bölgesi'nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi karantina altına alındı.

İspanya'da korona virüs salgınında ikinci dalga paniği devam ediyor. İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi'nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi bu geceden itibaren 10 Temmuz tarihine kadar karantina altına alınacak. Bölgeye sadece iş nedeni ile giriş ve çıkış yapılabilecek. Bölgede yaşayanlar ise bölge sınırları içinde serbest dolaşım yapabilecek. Yetkililer, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyururken, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Yetkililer, vaka artışlarının bölgedeki barlara gelen kişilerin neden olmuş olabileceğini dile getirdi. Galiçya'daki 258 korona virüs vakasının 117'si La Marina Bölgesi'nde bulunuyor.

Öte yandan dün İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi karantina altına alınmıştı. İspanya'da toplam vaka sayısı 250 bin 545'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385'e ulaştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Manşet

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