İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması
İspanya La Liga'da Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.İspanyol spor gazetesi Marca 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı
23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19
İspanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
İspanyol spor gazetesi Marca, 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com