İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması
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İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması

İspanya La Liga'da Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.İspanyol spor gazetesi Marca 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19
İspanya Kral Kupası'nda 1151 gün sonra golle buluşan İsmail Köybaşı'na '1 günlük kral' yakıştırması

İspanya takımlarından 'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu , kariyerinin dördüncü golüne imza attıktan 34 dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.


İspanyol gazetesi Marca, 1151 gün sonra golle buluşan Türk futbolcu için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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