İspanya'da İçişleri Bakanı, Jandarma Komutanı ve Unidas Podemos liderine zarf içinde mermi gönderildi
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İspanya'da İçişleri Bakanı, Jandarma Komutanı ve Unidas Podemos liderine zarf içinde mermi gönderildi

İspanya'da İçişleri Bakanı, Jandarma Komutanı ve Unidas Podemos liderine zarf içinde mermi gönderildi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Maria Gamez ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'a içinde mermi bulunan ve ölüm tehdidi yer alan zarfların yollandığı bildirildi.

İspanya'da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Maria Gamez ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'a içinde mermi bulunan ve ölüm tehdidi yer alan zarfların yollandığı bildirildi.

Unidas Podemos lideri İglesias, yaptığı yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, beni ve ailemi ölümle tehdit eden bir zarf aldı. Zarfın içinde 4 mermi bulunuyor. Bu ilk kez olmuyor. İçişleri Bakanı Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Gamez de bugün tehdit zarfları aldı. Siyaseti bırakmamız için tehdit üzerine tehdit yayıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu zarflar, aşırı sağın nefret söylemlerinin bir sonucudur" sözlerini kullanan İglesias, bu zamana kadar partisini ve kendisini hedef alan saldırılara karşı hiç bir tutuklama olmamasını eleştirdi.

İglesias, "Bugün benim ama cezasızlık ve aşırı sağın medyada kendini aklaması devam ederse, yarın diğer meslektaşlarıma sıra gelecek. Demokrasiye yönelik tehdit herkes tarafından reddedilmelidir. Bu, kişiler veya siyasi partilerle ilgili bir şey değil, özgürlük ve demokrasiyi savunmakla ilgili. Demokrat olmak için antifaşist olmalısın." görüşünü savundu.

İglesias, gerekli suç duyurularının ve hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtip, sorumluların yakalanması istediğini vurguladı.

Diğer yandan mermi olan zarflarla ilgili açıklama yapan, sol koalisyon hükümeti, onun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve diğer siyasi partiler bunun ciddi bir tehdit olduğunu ifade edip, sert dille kınadı.

Başbakan Pedro Sanchez, twitter hesabından, "Marlaska, Gamez ve Iglesias'ın aldığı ciddi tehditleri kesin olarak kınıyoruz. Bunlar siyasi liderler ve kamu görevlileridir. Tehdit ve şiddete karşı adalet ve demokrasi." yazılı bir paylaşımda bulundu.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisi yöneticileri ise bu tip tehditlerin kınanması gerektiğini ancak "zarflar konusunda sol görüşlü hükümete ve İglesias'a inanmadıklarını" söyleyerek, olayın, Madrid yerel yönetiminde 4 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde çıkarılmış siyasi bir propaganda olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Yardımcılığı ve 2030 Ajandası ile Sosyal Haklar Bakanı görevinden geçtiğimiz ay istifa eden İglesias, partisinin Madrid yerel seçimlerinde başkan adayı olmuştu.

İglesias, bugün bir radyoda yapılan ve tüm adayların katıldığı seçim programında, Vox partisinin adayı Rocio Monasterio'nun, kendisine yapılan tehdidi "şüpheli" diye yorumlamasına tepki göstererek, stüdyoyu terk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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