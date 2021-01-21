İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı

Avrupa ülkesi İspanya'nın Barselona şehrinde, hayvan hakları savunusu aktivist kadın, kent meydanının ortasında soyunup kürk ve deri kullanımı için hayvanların öldürülmesine tepki gösterdi.

İspanya, hayvan haklarıyla ilgili protesto ilginç anlara sahne oldu. Barselona kentinde düzenlenen tek kişilik protestoda, çıplak bir kadın aktivist, hayvan haklarının gözetilmesini istedi.

"KÜRK ÇİFTLİKLERİNİ KAPATIN"

Aktivist, Sant Jaume Meydanı'nda kürkün üzerine oturarak, elinde "Kürk çiftliklerini kapatın" yazılı pankart tuttu. Gazetecilerin objektiflerine yansıyan aktivist, hayvanların kürk ve deri elde etme amaçlı öldürülmesine karşı olduğunu dile getirdi.