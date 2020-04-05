İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
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Pedro Rodriguez Ledesma, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İspanya, Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede başarısız bir politika izleyen Avrupa Birliği'ne yönelik tepkiler sürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa'nın geleceğinin tehlike olduğunu belirterek, "Ya birlik oluruz ya da çökeriz" dedi.

05.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:21
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz

Avrupa Birliği'nin Koronavirüs sınavında pek de başarılı olduğu söylenemez. Avrupa devletleri bir bir salgına teslim olurken, yardım bekledikleri AB'den ses seda çıkmadı. Birliğe yönelik sert tepkiler teker teker yükselirken, bir tepki de İspanya Başbakanı'ndan geldi. Pedro Sanchez, Avrupa'nın geleceğinin tehlike olduğunu vurguladı.

"YA BİRLİK OLURUZ YA ÇÖKERİZ"

Koronavirüs Avrupa Birliğine tamir edilemeyecek hasarlar vermeye devam ediyor. Avrupa'da meydana gelen salgın karşısında çaresiz kalmaktan öte, umursamaz bir tavır sergileyen Birlik, Avrupa ülkelerinin hedefinde.

İtalya'nın ardından İspanya da Avrupa Birliğini topa tuttu. İspanya Başbakanı Sanchez "Ya birlik oluruz ya da çökeriz" dedi.

"BİRLİĞİMİZ ÇÖKER"

Başbakan Pedro Sanchez, İtalya gibi kendi ülkesinde de tehlikeli boyutta devam eden koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa Birliği'ne çağrı niteliğinde makale yazdı. Avrupa'daki basın organlarına gönderilen makalede, Avrupa'nın geleceğinin tehlike altında olduğunu ifade etti. Makalesinde, "Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ FARKLI BİR SAVAŞ İÇİNDE

Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği'nin tarihteki örneklerden farklı bir savaş içinde olduğunu belirtti ve "Avrupa projesi görünmeyen bir düşman tarafından test ediliyor" dedi. İspanya gibi ülkelerin salgına karşı Avrupa'dan gerçek bir dayanışma kanıtına ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan, 'dayanışmanın' en önemli AB prensibi olduğunu ve dayanışma olmaması durumunda Avrupa'nın geleceğinin ciddi yara alacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası ve AB komisyonları tarafından, işlerini kaybedenlere bazı ekonomik planlar yapıldığını ama bunun yeterli olmadığını belirten Başbakan Sanchez, halkın borçlarına destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

"HEPİMİZ KAZANMAZSAK SONUNDA HEPİMİZ KAYBEDERİZ"

İspanya Başbakanı Sanchez Avrupa'nın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi ekonomik krizle yüz yüze olduğunu açıkladı. Birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Sanchez "hepimiz kazanmazsak, sonunda hepimiz kaybederiz" dedi.

"YA ŞİMDİ HAREKETE GEÇERİZ YA DA HİÇBİR ZAMAN"

Sanchez "Cesur kararlar gerektiren zorlu zamandayız. Milyonlarca Avrupalı Avrupa Birliği'ne inanıyor. Onları yüzüstü bırakamayız. İnanmaya devam etmeleri için neden vermeliyiz. Ya şimdi harekete geçeriz ya da hiçbir zaman çünkü Avrupa'nın kendisi tehlike altında" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz

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İspanya Başbakanı Sanchez'den Avrupa Birliğine koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz

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