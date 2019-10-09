İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı

09.10.2019 13:24

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, harekatın henüz başlamadığını ve sınırdaki beton blokların kaldırıldığını söylerken, namluların Suriye sınırına çevrildiği görüldü. Operasyonun her an başlayabileceği bildiriliyor.

Bu arada Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

SMO, TEL ABYAD'I GÖZLEMLEDİ

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ya destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ya ait birliğe katıldı.