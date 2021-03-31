İsmail Özkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı İsmail Özkan aç yaşında, biyografisi nedir?

Türk sanat müziğinin dinlenen ismi İsmail Özkan, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bugün şarkılarıyla seyirciyi keyifli bir program yaşatacak İsmail Özkan'ın hayatı, kariyeri merak ediliyor. Peki, İsmail Özkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı İsmail Özkan aç yaşında, biyografisi nedir? İsmail Özkan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sanat müziğinin dinlenen ismi İsmail Özkan, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bugün şarkılarıyla seyirciyi keyifli bir program yaşatacak İsmail Özkan'ın hayatı, kariyeri merak ediliyor. Peki, İsmail Özkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı İsmail Özkan aç yaşında, biyografisi nedir? İsmail Özkan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

İsmail Özkan 1977 yılımda doğmuştur ve aslen Balıkesirlidir. Özkan olarak bildiğimiz soyadı asıl olarak Aslantaş'tır.

Eğitimi

İlkokulu, Ali Şuuri İlköğretim Okulu'nda ortaokul ve liseyi ise Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır.

Üniversitede Diş Hekimliği bölümünü kazanan İsmail Özkan, hayallerinin peşinden giderek şarkıcı olmaya kara vermiştir. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'na gitmiştir. Konservatuar eğitimini sonrasında Ege Üniversitesinde Ses eğitimi ile tamamlamıştır.

Eğitiminin ardından çeşitli dizilerin şarkılarını seslendirmiştir. Bunlar;

-İmkansız Aşk

- Fikrimin İnce Gülü

- Hırsız Polisdir.

TSK tarafından "En Çok Sevilen Mehmetçik Şarkısı" ödülüne layık görülmüştür.

Şimdi ise TRT 1 ekranlarını sevilen yüzü olarak;

-Sabah kuşağının TRT Müzik kanalında "Stüdyo1 " programı

-Öğlen kuşağında ise "Radyo Günleri" programında sunuculuk yapmaktadır.

İsmail Özkan 'ın özel hayatına dair;

2017 'de Esra Mimaroğlu ile evlenmiştir. Çiftin Serpil Naz adında bir kız çocukları olmuştur.

İSMAİL ÖZKAN ŞARKILARI

Hayal Gözlüm

Geceler

Üzme Beni

İki Keklik

Mümkün Değil

Artık Yokum

Ayrılık

Gümüş Tesbih

Duysan da Duymasan da

Seviyorum Duysana

Kukla

Fikrimin İnce Gülü

İSMAİL ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Özkan 1977 doğumlu olup 44 yaşındadır.