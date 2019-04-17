İsmail Küçükkaya Yine Muharrem İnce'nin Kendisine Gönderdiği Mesajı Yayınladı!

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almasının ardından İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olan Muharrem İnce'nin kendisine attığı mesajı paylaştı.

"BİZ KAZANANA KAZANDI DERİZ"

Geçtiğimiz seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının almasının ardından İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" ifadelerini kullanarak mesaj gönderdi. Küçükkaya ise bu mesajı sosyal medya hesabından "Muharrem İnce'den mesaj geldi. 'Adam kazandı'. Yazdı ve ekledi: 'Biz kazanana kazandı deriz" notunu ekleyerek paylaştı. İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını belirterek "Adam kazandı" mesajı atmıştı.