İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında? İsmail Küçükkaya nereli? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi!

Medya dünyasının yakından tanıdığı İsmail Küçükkaya, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya kimdir hayatı ve biyografisi! İsmail Küçükkaya kimdir?

Başarılı yayıncı Selçuk Dereli, yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle beğeni topluyor. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya kimdir hayatı ve biyografisi!

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 20 Ocak 1972 (48 yıl yaşında), Simav

Eğitim: Gazi Üniversitesi (1993)

İsmail Küçükkaya (20 Ocak 1970, Simav), Türk gazeteci ve haber sunucusu.

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970'te Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

KARİYERİ

Hafta içi her sabah saat 07.15'te FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

YAYINLARI

• Cumhuriyetimize Dair (2008)

• Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

• Korkma (2016)