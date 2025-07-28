İsmail Dükel kimdir? İsmail Dükel kaç yaşında, nereli? İsmail Dükel hayatı ve biyografisi!

Deneyimli gazeteci İsmail Dükel, medya dünyasında uzun yıllara dayanan bir birikime sahip. Yorumlarıyla siyasi atmosferin nabzını tutan Dükel, ekran performansıyla da dikkat çekiyor. Peki, İsmail Dükel kaç yaşında, nereli? Hayatına dair merak edilen detaylar neler? İşte İsmail Dükel'in biyografisi ve kariyerine dair bilgiler...

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

1960 yılında Ankara'da dünyaya gelen İsmail Dükel, gazetecilik kariyerine 1979 yılında Ankara'nın Rüzgârlı Sokak'ında yer alan, o dönemki adıyla Barış (önceki adıyla Ulus) gazetesinde adım attı. Ankara'daki çeşitli gazetelerde mesleğini sürdüren Dükel, medya dünyasında köklü bir deneyim kazandı.

TELEVİZYONCULUKTAKİ ROLLERİ

Kanal E ve Kanal Türk televizyonlarında toplamda dört buçuk yıl boyunca Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda kurucuları arasında yer aldığı Kanal Biz'de de yaklaşık 13 ay süreyle Ankara Haber Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde televizyon haberciliğinde etkili bir rol üstlendi.

ZORLU SÜREÇ VE YENİ ARAYIŞLAR

Kariyerinin bir döneminde 2,5 yıllık bir işsizlik süreci geçiren Dükel, bu sürede "Gazete 5" isimli bir internet sitesinde yaklaşık beş ay çalışarak sektörden tamamen kopmadı. Ocak 2012'de Yurt gazetesinde çalışmaya başladı ve burada yaklaşık bir yıl süresince "Meclis Kulisi" adlı köşeyi hazırladı.

HALK TV DÖNEMİ

Haziran 2013'te Taksim Gezi Parkı olaylarının hemen ardından, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in daveti üzerine, Genel Yayın Yönetmenliğini Hakan Aygün'ün üstlendiği Halk TV'de göreve başladı. Bu kanal Dükel'in sesini duyurduğu önemli mecralardan biri oldu.

TELE1 YILLARI

Ağustos 2018 tarihinde Halk TV'den ayrılan Dükel, yayın hayatına TELE1 kanalında devam etti. Ankara temsilcisi olarak görev yaptığı bu kanalda, hafta içi her sabah yayınlanan Kulis adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

GÖZALTI SÜRECİ

8 Haziran 2020 tarihinde İsmail Dükel, gazeteci Müyesser Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında "Askerî Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.