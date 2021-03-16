İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor
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İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor

16.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:05

İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor Boşnak usulü meşe odununun isinde hazırlanan kuru etler Artvin yöresinde yeni yeni tanınıyor Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Balkanlar'a ait isli kuru et kültürü tanıtılmaya çalışılıyor.

İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor

Boşnak usulü meşe odununun isinde hazırlanan kuru etler Artvin yöresinde yeni yeni tanınıyor

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Balkanlar'a ait isli kuru et kültürü tanıtılmaya çalışılıyor.

Metin Bayrak isimli esnaf ilçede isli et kültürünü Artvin halkına sunmaya başlarken, Boşnak usulü meşe odununun isinde hazırlanan kuru etler Artvin yöresinde yeni yeni tanınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Metin Bayrak "İsli et, hava sirkülasyonuna daha az maruz kalacağı için uzun ömürlü olur. Boşnak eti, dana füme et, isli et olarak da adlandırılan kuru et Balkan mutfağının dünyaca bilinen tatlarındandır ve neredeyse uygarlık tarihi kadar eski bir lezzettir. Usta kasaplarımızın yağdan ve sinirden ayırdıkları birinci kalite etleri Avrupa usulü geleneksel yöntemlerle hazırladıkları ve meşe odunu tütsüsü ile kuruttukları özel tatlardandır. Kuru etin besin ve protein değeri yüksek, yağ oranı çok azdır. Dolayısıyla son derece sağlıklı bir lezzettir. Yemeklere tat vermesi için kullanılabileceği gibi ara öğünlerde, kahvaltılarda ve sandviçlerde rahatlıkla tüketilebilir. meze olarak da tüketilmektedir" ifadelerini kullandı.

İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor
İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor
İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor
İsli kuru et kültürünü Artvin'de tanıtmaya çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ

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