İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,şeftali hasadı başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,şeftali hasadı başladı.

İslahiye'de 220 dekar alanda üretim yapılan şeftali hasadı başladı. Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Aslan, kendisine ait 50 dönümlük bahçesinde 2 bin 500 ağaçta şeftali hasadına başladıklarını belirterek, "Bu yıl yeterli yağış olmaması ve aşırı sıcak nedeniyle rekolte yüzde 20 rekolte kaybı var. Ama şeftalinin fiyatının yüksek olması bizleri sevindirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı