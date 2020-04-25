İslahiye'de çiftçilerden veterinerlere sürpriz kutlama
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Gaziantep, Güncel, Haber

İslahiye'de çiftçilerden veterinerlere sürpriz kutlama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçi bir aile, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" nedeniyle veterinerlere sürpriz kutlama yaptı.

25.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:29
İslahiye'de çiftçilerden veterinerlere sürpriz kutlama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçi bir aile, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" nedeniyle veterinerlere sürpriz kutlama yaptı.

İlçe kırsalındaki Türkbahçe Mahallesinde yaşayan Faruk ve Songül Çavak çifti, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayarak hayvanlarının rahatsızlandığını belirtti.

Hayvanı tedavi etmek için bölgeye giden veterinerlere Çavak çifti çiçekle sürpriz yaparak onların "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan veterinerler Havva Özer ve İbrahim Göğebakan, Çavak çiftine teşekkür etti.

İslahiye'de çiftçilerden veterinerlere sürpriz kutlama

Kaynak: AA

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