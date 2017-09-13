İslahiye Belediyesinin Yemek Hizmeti

İslahiye Belediyesinin kurduğu yemekhanede her gün 250 belediye işçisine yemek çıkarılırken, cenaze evlerine de ücretsiz yemek gönderiliyor.



İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 2 yıl önce Kırıkçalı Mahallesi'nde belediyeye ait garaj amirliği içerisinde yemekhane kurdu.



Birisi bayan, üç erkek aşçı tarafından hazırlanan yemekler, her gün öğle saatlerinde belediyede çalışan 250 işçiye üç çeşit ücretsiz yemek veriliyor.



İlçe merkezinde çalışanlar garaj amirliğinde, merkezden uzakta çalışan işçilere ise yemek servisi yapılıyor.





Belediye Başkanı Kemal Vural, belediye çalışanlarını ailenin evlatları olarak gördüklerini, çalışanların mücadelesi karşısında onları biraz olsun rahatlatmak ve bütçelerine katkı sunarken aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin cenazelerine de yemek çıkarttıklarını söyledi.