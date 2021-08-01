İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKİ yaptığı yazılı açıklamada Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişiminin yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklandığını belirterek, Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg...

İSKİ yaptığı yazılı açıklamada Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişiminin yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklandığını belirterek, Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşanmıştır. Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır ifadelerine yer verdi. İSKİ'den yapılan açıklamada, Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında Sazlıdere Barajı'nın yüzeyinde yeşil renkte bir tabaka meydana geldiği yönünde haberler yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişimi, normal şartlarda yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklanmaktadır. Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşanmıştır. Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır. Öte yandan, İstanbul'a verilen su, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten sonra İstanbullulara sunulmakta, arıtma tesislerinden musluklara ulaşıncaya kadar birçok noktada kontrol edilmektedir. İstanbul'da musluklardan akan su, içilebilir kalitededir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur. denildi.

İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR
İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR
İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR
İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Şevval Şahin Oğulcan Engin
Spor Ecem Güzel Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSKİ SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİ ALGLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR, OLUMSUZLUK OLUŞTURMAMAKTADIR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 14:02:10. #1.14#

title