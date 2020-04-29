İskenderun'da zabıtadan pazar yerlerine denetim
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
29.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:44
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Vatandaş ve pazarcılara sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, pazar girişinde dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı.
Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal da katıldı.
Kaynak: AA