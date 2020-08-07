İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu
İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.
07.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:15
İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.
İskenderun Ahmet Tor kışlasında elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ahmet Tor Kışlasında elektrik akımına kapılan Mehmet Sezai Başakcı şehit oldu. İskenderun Devlet hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı Memleketi Kocaeli'ne gönderilecek. - HATAY
Kaynak: İHA