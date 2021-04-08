İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
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İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu

GAZİANTEP'te, parktaki süs havuzuna giren işitme engelli Halil İbrahim Yıldız (9) boğuldu.

GAZİANTEP'te, parktaki süs havuzuna giren işitme engelli Halil İbrahim Yıldız (9) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli Halil İbrahim Yıldız, Yeşilvadi Parkı'ndaki havuza girdi. Bir süre sonra çocuğu suda hareketsiz bulanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Halil İbrahim Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu
İşitme engelli Halil İbrahim, süs havuzunda boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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