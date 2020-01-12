: İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü

12.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:39

Bangladeş'in başkenti Dakka'da fabrika çalışanlarını taşıyan servisin şoförü, servis otobüsünde cinsel istismar girişiminde bulunduğu kadın direnince, boğarak öldürdü, cansız bedeni yolun kenarındaki bir çalılığa attı.

CİNSEL İSTİSMARA DİRENEN KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ELİNİ ISIRDI

Vahim olay Bagladeş'in başkenti ve en büyük şehri olan Dakka'da meydana geldi. Dakka polisi tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çalıştığı fabrikanın servis otobüsüne binen kadın, otobüste şoförle yalnız olduğu anlarda sürücünün cinsel taciz girişimine maruz kaldı. Cinsel istismara direnen 19 yaşındaki ve adı Mamata olarak açıklanan genç kadın, çıkan arbede sırasında otobüs şoförünün elini ısırdı. Bunun üzerine çılgına dönen otobüs şoförü kadını boğarak ölmesine sebep oldu.

Cinayet zanlısı Firoz Elahi Sohail

İLK SORGUSUNDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Genç kadının kardeşinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cansız bedenini fabrika güzergahındaki bir yolun kenarındaki çalılıklar arasına atılmış halde buldu. Yapılan teknik takibin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan fabrikanın servis şoförü suçunu itiraf etti. 31 yaşındaki Firoz Elahi Sohail adındaki cani şoför, genç kadına cinsel istismar girişiminde bulunduğunu, kadının direndiğini, elini ısırdığını, bunun üzerine boğarak öldürdükten sonra cesedi yol üzerindeki bir çalılığa attığını söyledi.

TALİHSİZ KADIN, İŞÇİ SERVİSİNE BİNEN İLK YOLCUYDU

Dakka emniyet müdürlüğünde görevli sorumlu memur Depk Chandra Saha konuyla ilgili yaptığı açıklamada talihsiz kadının evlerinden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki çalıştığı fabrikaya gidebilmek için servise bindiğini, sabah 4.30 sıralarında servise binen ilk yolcu olduğunu, servis şoförünün fabrika yolunda bir kenarda durarak genç kadına insel istismarda bulunmaya kalktığını söyledi.

ZANLININ ELİNDE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamasında kurbanın ellerinde ısırık izleri tespit edildiğini belirten memur sözlerine şu şekilde devam etti, "Genç kız kaçmak için zanlının elini ısırınca, zanlı onu ölümüne boğduktan sonra vücudunu yol kenarında bir çalılığa attı" dedi.

GERÇEKLERİ OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKARACAK

Genç kadının boğularak öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığının çıkacak otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

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