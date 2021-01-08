Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi.

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda' dedi.

Boluğur'un bu açıklamasına ilk tepki şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet