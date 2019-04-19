Işın Karaca, Canlı Yayında İrem Derici'ye Ateş Püskürdü

Başarılı şarkıcı Işın Karaca, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca, programda meslektaşı İrem Derici hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Görmeye tahammülüm yok" dedi.

"İREM DERECEYİ GÖRMEYE TAHAMMÜLÜM YOK"

İrem Derici ile aynı karede olmaya bile tahammülü olmadığını söyleyen Işın Karaca, olası bir kavganın daha fitilini ateşledi. Karaca, canlı yayında İrem Derici hakkında şunları söyledi:

"Bu camia küs-barış borsası. Demet'le bu aralar görüşmüyoruz. Dilerim Demet Akalın ve İrem Derici'nin dostluğu uzun sürsün ama ben pek sanmıyorum. Ama İrem Derici'yi görmeye hiç tahammülüm yok.

"KALDIRIN ŞU CANLIYI"

Ekranda bizi yan yana getirmeyin. Kaldırın şu canlıyı ekrandan. Tahammülüm yok ona hiç. Bir yerde de karşılaşsak benim sevmediğim insanlar yandan yandan kaçıp çıkıyorlar genelde. Onunla hiçbir yerde, hiçbir sahnede aynı kadroda olmak istemem. Yüzüne gülüp, kapıdan çıkmanı bile beklemeden konuşan insanlara dayanamıyorum. Herkesin kötülüğü kendi hanesine yazılıyor. Bana yazılmıyor, çok şükür."

"EŞİME EVLİLİK TEKLİF ETTİ"

Işın Karaca, İrem Derici için "O, ben Sedat Doğan'la evliyken, benim eşime evlilik teklif etti" açıklamasında bulunmuştu.