: Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı

24.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:21

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 28 Aralık 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşandı. Karaca, boşanmanın ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Can yayında çıkan aşk haberlerinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, Tuğrul Odabaş'ı aldatmadığını Can Yapıcıoğlu ile Haziran ayından bu yana çalıştığını ve geçtiğimiz haftalarda çıktıkları konserden sonra aşk yaşamaya başladıklarını söyledi.

"ÇOK GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞIYORUZ"

Yeni sevgilisiyle arasında 19 yaş bulunan Işın Karaca, yaş farkında bahsetmek istemediğinin belirterek "Çok tatlı güzel bir ilişki yaşıyoruz" dedi. 6 Aralık'ta Bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını söyleyen ünlü şarkıcının sesindeki mutluluk ise ilişkisinin ne kadar yolunda olduğunu göstermiş oldu.

"NE HALİ VARSA GÖRSÜN, BANA BULAŞMASIN"

Işın Karaca'nın yeni ilişkisi hakkında konuşan eski eşi Tuğrul Odabaş ise "Ne hali varsa görsün. Her şey ortada. Bana bulaşmasın" dedi.

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