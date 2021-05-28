Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nerelidir? Işın Çelebi Biyografisi!

Geçtiğimiz günlerde Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan gibi Galatasaray'da Başkan adaylığını koyan Işın Çelebi, Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür. Galatasaray'a aday olmasının ardından birçok kişi Işın Çelebi ile ilgili internette arama yapmıştır. Peki Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nerelidir? Işın Çelebi Biyografisi!

Bir dönem ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı görevini yürüten Işın Çelebi, Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığını da görevini yürütmüştür. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Işın Çelebi hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

Işın Çelebi 15 Eylül 1950 yılında, Karaman'da doğan, Türk siyasetçi ve akademisyen. Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur. İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı. İngilizce biliyor. DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır.

Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

7 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına aday oldu.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.