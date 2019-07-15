İstiklal Caddesi isminin değiştirilmesi teklifine vali son noktayı koydu

Sivas Valisi Salih Ayhan, tartışmalara konu olan İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirilmeyeceğini duyurdu.

Sivas Belediyesi Meclisinin, Sivas'ta şehir merkezinde bulunan İstiklal Caddesi'nin ismini "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik karar alması tepkilere neden olmuştu. Tepkilerde ismin yeni açılacak başka bir caddeye verilmesi, İstiklal isminin değiştirilmemesi yönünde gerçekleşti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya paylaşımı ile sosyal medyada süren isim tartışmalarına noktayı koydu. Ayhan paylaşımında, "Sivas Merkez İstiklal Caddesinin adının değiştirilmesine yönelik alınan Belediye meclis kararı, Belediye başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir."

TEKLİFİN MİMARI KONUŞMUŞTU

Caddenin isminin değiştirilmesi teklifini belediye meclisine sunan AK Partili Meclis Üyesi Erhak Çınar ise dün Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Sivas'ta bu zamana kadar onlarca cadde ve sokak ismi değiştirdik. Bu karar da onlardan biri. Kurtuluş Savaşına vurgu yapılarak olay çarpıtılıyor. Alınan bu karar ise yasa gereği onaylanması için valiliğe gönderildi. Valilik onayı sonrası, 'İstiklal Caddesi' yazılı pano kaldırılıp yerine 'Şehit Muhammed Mursi' yazılı yeni pano konulacaktır" diye konuşmuştu.





Sivas Belediye Meclisi kararı

Kaynak: İHA