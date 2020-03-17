IŞİD'den üyelerine koronavirüs çağrısı: Avrupa'ya gitmeyin, ellerinizi yıkayın
Irak Şam İslam Devleti terör örgütü IŞİD, üyelerine ve destekçilerine koronavirüsün yayıldığı Avrupa'ya gitmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, salgın sebebiyle ellerini yıkalamaları tavsiyesinde bulundu
17.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:49
Irak Şam İslam Devleti terör örgütü IŞİD, üyelerine ve destekçilerine koronavirüsün yayıldığı Avrupa'ya gitmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, salgın sebebiyle ellerini yıkalamaları tavsiyesinde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde Covid 19'un yeni merkezinin Çin'den Avrupa'ya kaydığını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com