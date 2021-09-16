Tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılan İshak Reis kimdir? Tarihte İshak Reis kimdir? İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür. İshak Reis kimdir? Tarihte İshak Reis kimdir? İshak Reis nasıl öldü? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan Barbaros kardeşler içinde en büyüğüdür. İshak Reis'in tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğinin gelişmesini büyük katkılar sağlayan İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.

İSHAK REİS NASIL ÖLDÜ?

İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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