İş yerine giren yılan yakalandı
Adıyaman'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
22.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:28
Adıyaman'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri içerisine giren yılanı fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA