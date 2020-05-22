İş yerine giren yılan yakalandı Adıyaman'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri içerisine giren yılanı fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan yakalandı. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İHA