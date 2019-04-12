15 Kişiden 770 Bin Lira Toplayan Dolandırıcılar, Yakayı Ele Verdi
Antalya'da kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif olarak tanıtarak iş vaadinde bulundukları 15 kişiden 770 bin lira alan dolandırıcılar, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.
Antalya'da kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif gibi tanıtarak iş vaadinde bulundukları 15 kişiden 770 bin lira aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran kişiler, kamu kurumlarına devlet memuru olarak atanma, SGK'den emekli yapılma ve SGK primlerinin yükseltilmesi vaadiyle kendilerinden para alan kişilerce dolandırıldıkları ihbarında bulundu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Araştırma başlatan polis ekipleri, kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen T.Z, S.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
KAŞE VE MÜHÜRLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte iş başvurularına ilişkin çok sayıda belge, farklı kurumlara ait kaşe ve mühürler ele geçirildi. Zanlıların, bu yöntemle 15 kişiden 770 bin lira aldıkları iddia edildi.
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HALEN BU ŞEREFSİZLERE İNANAN AŞIRI DERECEDE SAFTİRİK İNSANLAR VAR, BİR İNSAN NASIL TELEFONLA KENDİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Devlet dairesinde işe girmek. Pirim yükseltilerek emekli olmak. Ulan bu saftirikler ava giderken avlanmışlar. Yakalanan adamların hiçbir suçu yok. Asıl suçlu onlara para verim karşılığında iş bekleyenler.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dunyanın en buyuk hapishanesi yapılması lazım turkıyeye herkes tek bır hapishanesinde kalması lazım elzem artık turkıye ıcın gıdısata bakarsak ıcımızdekı haınları tıkmak ıcın en aciliyetinden hapishane lazım devlet duy yqzılanlarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dolandırıcın cok olmasa eneyi oluşumumuzdan kaynaklanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAPİSHANELER DOLDU TAŞTI ,HAPİSHANE DE VARDİYALI YATIYORLAR ,TOPLUM BOZULDU.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır