15 Kişiden 770 Bin Lira Toplayan Dolandırıcılar, Yakayı Ele Verdi

Antalya'da kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif gibi tanıtarak iş vaadinde bulundukları 15 kişiden 770 bin lira aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran kişiler, kamu kurumlarına devlet memuru olarak atanma, SGK'den emekli yapılma ve SGK primlerinin yükseltilmesi vaadiyle kendilerinden para alan kişilerce dolandırıldıkları ihbarında bulundu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Araştırma başlatan polis ekipleri, kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen T.Z, S.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

KAŞE VE MÜHÜRLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte iş başvurularına ilişkin çok sayıda belge, farklı kurumlara ait kaşe ve mühürler ele geçirildi. Zanlıların, bu yöntemle 15 kişiden 770 bin lira aldıkları iddia edildi.

Kaynak: AA