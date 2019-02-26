İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Cheri Marchionda isimli kadın 2014 yılında Des Moines şehrinde bir otelde dört saat boyunca yaşadığı cinsel saldırıyı katıldığı bir sabah programında anlattı.

KIZ ARKADAŞININ KENDİSİNİ ODADAN KOVDUĞUNU SÖYLEYİP ANAHTARI İSTEDİ

Cheri, 2014 yılında bir iş seyahatinde olduğu sırada geceyi geçirmek için Embassy Suit isimli bir otelde kaldı. Christopher Lapointe, isimli adam otele gelip otelin resepsiyon görevlisine, kız arkadaşının kendisini odadan kovduğunu ve dışarıda kaldığını söyleyerek anahtarı istedi. Resepsiyon görevlisi ise adama kimliğini sormadan Cheri'nin kaldığı odanın anahtarını verdi.

BAĞIRMAYA KALKIŞINCA TEHDİT EDİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Christopher, Cheri'nin odasına girip bacaklarına dokunarak taciz etmeye başladı. Cheri, bağırmaya çalışınca da elinde tuttuğu kesici bir aletle tehdit etti. Christopher, Cheri'ne dört saat boyunca cinsel istismarda bulunduktan sonra odadan ayrıldı.

SAPIK 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Cheri, Christopher'in cinsel saldırı olayından bir gün önce otelin lobisinde kendisine yaklaştığını ve ilişki teklif ettiğini ama kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Olaydan sonra tutuklanan Christopher, 20 yıl hapis cezası aldı.

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