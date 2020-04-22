İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
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Dereköy, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı

Kütahya'da ağaç dikimi yapan iş makinelerinden mazot çalan hırsızlar, bölgeye kurulan fotokapanlara yakalandı. Görüntüler sonrası gözaltına alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

22.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:03
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı

Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu.

FOTOKAPANI İNCELEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü.

ADRESLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen Y.E. ve Y.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada çalınan mazottan kalan 28 litrelik kısmı bulunarak Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İşte hayrete düşüren o görüntüler;

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı

Kaynak: AA

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Haber Yorumları (16)
500
ŞEMS: Bunlar insan olamaz.
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MERT: ne var yani, biraz paylasimci olun, orda hic yoksa 1 ton nazot var, 20-30 litre almislarsa dünyami yikilacak!?
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HA_KEAN: Mazotu calmiyolar dogaya zarar veriyor diye is makinalarinin calismamasi icin yapiyolar
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BRAVO: serbest bırakmışlar birde madalya takıp mazotuda yarı yarıya kırışsaydınız ve mal sahibinide ortalıkta kepçe bırakıp hırsızları çalmaya teşvik etmekten tutuklasaydınız tam olacakmış sizin adaletinizi alkışlıyorum bravooooo
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SAMET: Haberin tam olarak ''''Görüntüler sonrası gözaltına alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı'''' cümlesini okudum. Ve adalet sistemimiz ne kadar da güzel işliyor dedim. Bu ülke haklının üzerinden faiz yoluyla kazanç sağlıyor ve bu halkın kazançlarını birileri çalıyor ve cezası yok :D YAŞAAASIIINNNNNN ( YENİDEN REFAH GELİCEK, DERTLER BİTECEK)
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ÖĞRETMEN: İŞİN DALGASINDA YAŞIYORLAR CİDDİYETİN FARKINDA DEĞİLLER İNSAN BAŞI BOŞ MU YARATILIP DÜNYAYA GÖNDERİLDİ HESAP VERMEYECEKLERİNİ Mİ SANIYORLAR BUGÜN OLMAZ SA YARIN YARIN OLMAZSA ELBELT BİR GÜN . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
ONUR: kesin ankara bala lıdır yapanlar
Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
BALA''LI: Seni bulacaaam oğlumm
1 1 Yayından Kaldır
EN BÜYÜK CEZA: Fotoğrafları tüm memlekete gösterilmesi bence en büyük ceza olmuştur, arsızlar!!
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MD..EDEP..EDEP..: Böyle bir habere şaşanın aklına şaşarım. . Kardeşim elbette suça mazeret teşkil etmez lakin milletin alım gücü dibe vurmuş durumda. . Yani bu olayı şaşıran tip sen uzaydan falan mı geldin. . Aslında yaşanan ekonomik ve sosyal problemlerin dibe vurmuş halidir. . Ya bu ekonomik sarmaldan çıkacağız ya da Brezilya, vb. sınıfsal hakimiyetin söz konusu olduğu 3 ncü dünya sınıfı ülkelere benzeyeceğiz. . Saygı ve sevgi mazlum ve Muhsinlere olsun. .
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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500
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