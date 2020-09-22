İş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Ali Altınbaş kimdir? Ali Altınbaş mesleği nedir? Altınbaş Holding Yönetim Kurulu'na Onursal Başkanı Ali Altınbaş kimdir?

Yönetim Kurulu'nda ve Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yer alan Ali Altınbaş kimdir?

ALİ ALTINBAŞ KİMDİR?

Altınbaş aile üyelerinin en büyüğü olan Ali Altınbaş, Holding'in kuruluş süresi boyunca birçok başarılı işe imza atmasının ardından, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu'na Onursal Başkanlık yapmaktadır. Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ali Altınbaş, aynı zamanda Onsa Rafineri, Alpet gibi Altınbaş Holding bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu'nda ve Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yer almaktadır.

Kaynak: Haberler.com