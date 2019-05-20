İş Bulamayan Vatandaş, Belediye Binası Önünde Kendini Benzinle Yakarak Yaşamına Son Verdi

Gaziantep'te iş bulamayan Eyüp Dal isimli vatandaş, belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendini yakarak yaşamına son verdi. Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, olayın yaşandığı gün kardeşinin aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini ifade ederek "Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik." dedi.

Gaziantep'te Eyüp Dal isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi önüne geldi. Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren vatandaş ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

"YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Olay sonrası konuşan acılı anne "Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLİ İÇİN BENZİN ALACAĞINI SÖYLEYİP PARA İSTEMİŞ

Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, kardeşinin işsiz olduğu için arada sırada kendisinden harçlık aldığını dile getirdi. Olayın yaşandığı gün kardeşinin yine eski model aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini anlatan Mesut Dal şu ifadelere yer verdi; "Kardeşime harçlığını ben veriyordum. Olayın yaşandığı gün benden aracına benzin almak için para istedi bende verdim. Daha sonra öğle saatlerinde polis beni aradı. Polis kardeşimin kendisini yaktığını ve hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Bende annemleri aradım ve hastaneye gittim. Kardeşim yoğun bakım ünitesinde kendisine gelemedi ve yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik."