İş Bulamayan Vatandaş, Belediye Binası Önünde Kendini Benzinle Yakarak Yaşamına Son Verdi
Gaziantep'te işsiz olduğu belirtilen Eyüp Dal isimli vatandaş belediye binası önünde üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi. Vücudundaki ağır derecede yanıklar oluşan vatandaş kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te iş bulamayan Eyüp Dal isimli vatandaş, belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendini yakarak yaşamına son verdi. Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, olayın yaşandığı gün kardeşinin aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini ifade ederek "Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik." dedi.
Gaziantep'te Eyüp Dal isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi önüne geldi. Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren vatandaş ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
"YÜREĞİMİZ YANIYOR"
Olay sonrası konuşan acılı anne "Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.
OTOMOBİLİ İÇİN BENZİN ALACAĞINI SÖYLEYİP PARA İSTEMİŞ
Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, kardeşinin işsiz olduğu için arada sırada kendisinden harçlık aldığını dile getirdi. Olayın yaşandığı gün kardeşinin yine eski model aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini anlatan Mesut Dal şu ifadelere yer verdi; "Kardeşime harçlığını ben veriyordum. Olayın yaşandığı gün benden aracına benzin almak için para istedi bende verdim. Daha sonra öğle saatlerinde polis beni aradı. Polis kardeşimin kendisini yaktığını ve hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Bende annemleri aradım ve hastaneye gittim. Kardeşim yoğun bakım ünitesinde kendisine gelemedi ve yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik."
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DEMİŞHİ ADAM DAĞIN BAŞINDA BİR KURT BİR KUZUYU KAPARSA KUZUNUN HAKKI BENDEB SORULUR. ADALET VE ÜLKE YONETİMİ ! BURDA BİR İNSANDAN BAHSEDİLİYOR. TABİKİ MUHTARINDAN BELEDİYE BAŞKANINA TAKİ EN ZİRVEDEKİLERE KADAR SORUMLUDUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu gariban kardesimizin ne gunahı vardıda kendini yaktı 4 milyon surelıye bakanlar bir evladımıza bakamadılar mı adaletCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eceviti bahane edip kasasını dışarı atan sahtekar gözü aç bakkalcı geldi aklıma,hepsi birer film idi. Bu genc film değil gerçek,yazık Turkiye kaybediyor. Bütün dünyada ekonomide gerileme var fakat tedbir alınabilinir idi. Hükümetin en büyük hatası tarımcılık ve hayvancılıkta baştan beri eksik geliştirmeleridir,memleketde yabancı şirketlerin gereksiz yere üretim yapmaları geçici kısa vadeli çözüm idi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sesb olanların ALLAH belasını versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok acı. . . insanları çaresiz bırakanlara yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır