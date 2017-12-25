İş Adamlarından Yeni Yıl Partisi

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) tarafından yeni yıl partisi verildi.



İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da olduğu iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



BESİAD Başkanı Emre Köroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2018'in bereketli bir yıl olmasını temenni etti. Eğitimin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Köroğlu, dernek olarak eğitimle ilgili her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da davetlilerin yeni yılını kutlayarak, BESİAD'ın önemli bir sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.



Etkinlikte canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlarda bulunulurken, hediye çekilişi de yapıldı.