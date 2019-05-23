İş Adamını Battaniyeye Sararak Kaçıranların Görüntülerine Ulaşıldı
Mersin'de 2 iş adamını kaçıran, ardından da çektikleri fotoğraflarla şantaj yaparak para isteyen 3 kişi tutuklandı. İş adamının battaniyeye sarılarak kaçırılma anı kamera tarafından kaydedildi.
Mersin'de 2,5 milyon lira istedikleri iş adamı ve ortağını halıya sarıp kaçıran, 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. İş adamını battaniyeye sarılarak evden çıkarılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İş adamı B.K. ve ortağı K.B'ye ulaşamayan yakınları, polise başvurarak yardım istedi. Teknik incelemelerin ardından iş adamlarının Toroslar ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirlendi. Mersin Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde zorla tutuldukları öğrenilen iş adamlarına ulaşılırken, kaçtıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, ifadeler doğrultusunda müştekileri alıkoydukları iddia edilen İ.K, A.K. ve C.K'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
Zanlıların, bir iş vaadiyle Mezitli ilçesinde buluştuğu B.K. ile gece saatlerinde çeşitli bahanelerle yanlarına çağırdıkları K.B'yi darbederek önce bu ilçedeki bir ikamete, sonrasında da Toroslar ilçesindeki eve götürdükleri tespit edildi.
İple bağlanarak, ağızları bantlanan iş adamlarının paraları, cep telefonları ve saatlerinin alındığı belirlendi.
Zanlıların, silah zoruyla müştekilerin özel fotoğraflarını çekerek, görüntüleri yayma ve öldürme tehdidiyle 2,5 milyon lira istediklerini tespit eden ekipler, olayın yaşandığı iki ayrı ikamette yaptıkları aramalarda pompalı tüfek, mağdurların bağlandığı ipler, koli bantları ile B.K'ye ait gözlük, kredi kartları, cüzdan ve tişört buldu.
BATTANİYEYE SARARAK TAŞIMIŞLAR
Bu arada, zanlıların, müştekilere ait araçları da şirkete kayıtlı olduğu için takip cihazı olabileceği düşüncesiyle bir şüpheli aracılığıyla Adana'ya gönderdiği öğrenildi. Araçlar bulunarak Mersin'e getirilip, sahiplerine teslim edildi.
Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamı B.K'nin ikinci ikamete taşınırken bağırmaması için battaniyeye sarılıp taşındığına dair görüntülere de ulaştı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, firari bir zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
İş adamını kaçıranlar adliyeye götürülürken;
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burası kabile devleti mi canummmm aaaaa. . . . biz kabile devleti değülüzzzzzz. . . . . değiliz zaten çünkü muz cumhuriyetiyiz. kendini güvende hisseden, hakime, polise, bürokrata, il, ilçe bilmem ne başkanına, valiye, kaymakama, bakana ve. . . . . . . güvenen el kaldırsın. hadi biriniz çıkında ben şu sokakta arabamı durduran polisin adaletine güveniyorum diyin??? kimse bu ülkenin bitine bile güvenmiyorsa sen daha neyin şeysini iptal edip şeysini kazanmaya çalışıyon. Allahım aklıma mukayyet olCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yüzlerini saklamaları engellenmeli bu cani kekoların.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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onyedi yılda toplumun geldiği noktaya bakın.Cevap Yaz 2 5 Yayından KaldırTÜRK: dürbünlü bunlara birşey anlatma anlamazlar. . .Yayından KaldırARTVİN: DÜRBÜNLÜ YİNE BAŞLADIN BOZUK PLAK GİBİ 17 YIL ŞARKISINA1 1 Yayından Kaldır