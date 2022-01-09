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İş adamı Buyurman Düsseldorf Ticaret ateşeleri ile bir araya geldi

İş adamı Buyurman Düsseldorf Ticaret ateşeleri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Düsseldorf Ticaret ateşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk ile bir araya geldi.

Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Düsseldorf Ticaret ateşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk ile bir araya geldi.

İş insanlarının sorunlarının ele alındığı ziyarette iş insanların yerel ticaret odaları (IHK) ile sıkı çalışmaları gerektiği vurgulandı.

ATGB Başkanı Buyurman pandeminin ticarette olduğu gibi her alanda olumsuz etki yaptığını ve binlerce girişimcinin iflasın eşiğinde olduğunu belirtti.

Bu tür konuların STK'larca ele alınması gerektiğine ve çözümlerin bulunmasına yönelik fikirlerde mutabık kalındığı ziyarette ATGB-ETUV Genel Sekreter Muharem Uslubaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutcu yer aldı. - KARABÜK

İş adamı Buyurman Düsseldorf Ticaret ateşeleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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