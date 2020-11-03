Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?

03.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:33
Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim? Irmak Ünal boy ve kilosu nedir?

El Gibi, Arka Sokaklar, Acı HayatHaziran Gecesi gibi dizilerde rol alan oyuncu kaç yaşında? Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent'in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu. 1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı. 2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi. 2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu. Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.

IRMAK ÜNAL BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy:1,70

Kilo: 50

Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?
Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim?

İlgili Haberler

Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?
Irmak Ünal Kimdir? Irmak Ünal Corona mı oldu? Irmak Ünal annesi kim? Irmak Ünal Cihan Ünal'ın kızı mı?
Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?
Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?
Ayşecan Tatari kimdir, kaç yaşında? Ayşecan Tatari'nin eşi ve annesi kimdir?
Ayşecan Tatari kimdir, kaç yaşında? Ayşecan Tatari'nin eşi ve annesi kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Meral Akşener Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Eddie Newton Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal annesi ve babası kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:33:28. #1.15#
title